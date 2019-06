Nieuwe ‘Femmaly’-afdeling opgericht onder de vleugels van Femma Staden Sam Vanacker

12 juni 2019

19u53 5 Staden Staden is een vrouwenvereniging rijker. ‘Femmaly’ is een nieuwe dochtervereniging van Femma en profileert zich als een jongere en meer dynamische versie van Femma, wat ook weerspiegeld wordt in het activiteitenaanbod. Het startschot wordt gegeven met een Escape Game op 20 juni in het SWOK.

“In onze gemeente is relatief weinig te doen voor jonge mama’s”, legt mede-initiatiefneemster Shari Bamps uit. “Er is uiteraard het klassieke aanbod van Femma, maar dan kom je al snel terecht bij activiteiten als bloemschikken, naaien of daguitstappen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Zo groeide het idee om een apart aanbod samen te stellen gericht op een andere doelgroep. Bedoeling is om zes tot acht activiteiten per jaar aan te bieden, gaande van sportieve activiteiten zoals jumpfitness tot creatievere zaken zoals handletteren.”

De startactiviteit wordt een ‘Escape The Box’-game op donderdag 20 juni in het SWOK. “Het is een soort escaperoom, maar dan omgekeerd. In de plaats van ergens uit te geraken is het de bedoeling dat je in de kist geraakt”, legt Shari uit. Inschrijven voor de startactiviteit kan nog tot en met maandag via femmalystaden@gmail.com. Femma-leden betalen 12 euro, niet-leden 15 euro.