Nieuwbouwcomplex Tiendenberg drie keer zo duur als geraamd Sam Vanacker

29 november 2019

09u58 0 Staden Het nieuwbouwcomplex met de buitenschoolse kinderopvang, de voetbalkantine en de polyvalente zaal op de Tiendenberg in Westrozebeke, die eind 2018 in gebruik genomen werd, is drie keer zo duur uitgevallen dan geraamd.

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) geeft toe dat het project destijds zwaar ondergebudgetteerd werd. “Er stond 1,2 miljoen euro ingeschreven in ons meerjarenplan, maar bij een eerste raming klokten we af op amper 400.000 euro. Daar is het fout gelopen, waardoor we het budget iedere keer hebben moeten optrekken. Eerst naar 725.000 euro en daarna tot 1,3 miljoen. Al hebben we daar wel lessen uit getrokken. Zo is in ons nieuw meerjarenplan bewust veel financiële marge ingebouwd.”

Volgens oppositieraadslid Ludwig Willaert (CD&V) heeft zijn partij in de vorige legislatuur nochtans meermaals gewaarschuwd voor de te buitensporige investering. “En hoe zit het met de aanleg van de omgeving?”, vraagt hij. Volgens Vanderjeugd is er nog een budget van 34.000 over voor de afwerking, waaronder de aanleg van een speelpleintje en de afbraak van de oude voetbalkantine. “Op de plaats van de oude kantine gaan we nog een plateau gieten waar de verenigingen dan een bergingsruimte kunnen bouwen.”