Negentig paramotorpiloten plannen herdenking voor verongelukte Lydia Jaeques tijdens treffen in Staden SVR & VHS

19 augustus 2019

16u17 17 Staden Op 23, 24 en 25 augustus is er een internationaal paramotortreffen in Staden. De organiserende PMSA verwacht liefst negentig piloten uit alle windstreken. Tijdens het treffen zal ook tijd worden gemaakt om Lydia Jaecques te herdenken. De 32-jarige vrouw uit Houthulst kwam op 24 juli om het leven bij een crash.

Grote groepsvlucht

Het treffen van de paramotorfederatie PMSA vindt slechts om de twee à drie jaar plaats. Volgend weekend worden er dan ook veel piloten verwacht in Staden. “Ondertussen hebben negentig piloten uit binnen- en buitenland hun komst bevestigd”, zegt Fabien Louagie van de PMSA. “Het weer voor zaterdag ziet er fantastisch uit en we hopen zoveel mogelijk piloten op hetzelfde moment in de lucht te krijgen voor een groepsvlucht. Zaterdagmorgen om 7 uur vertrekken we samen richting Nieuwpoort, waar we een korte tussenstop maken om wat bij te tanken. Daarna vliegen we rond 10 uur terug naar het terrein in Staden, waar de piloten ook overnachten op onze camping.”

Minuut stilte

Tijdens het treffen wordt tijd gemaakt om Lydia Jaeques te herdenken, een ervaren pilote die lid was van de PMSA en een maand geleden om het leven kwam nadat ze het bewustzijn verloor tijdens een vlucht. “Een verschrikkelijk ongeval. In aanwezigheid van de ouders van Lydia gaan we een minuut stilte houden”, legt Fabien uit. “Verder zijn we ook van plan om samen op de grond een hartje te vormen met de piloten. Dat gaan we dan in beeld brengen met een drone. De timing van die actie ligt nog niet helemaal vast.”

Fabien benadrukt dat publiek tijdens het treffen welkom is. “Er staat een tent met een bar, er zijn ‘s avonds muziekoptredens en we zorgen ook voor een rodeostier. Al wordt het spectaculairste zicht voor het publiek uiteraard het massale vertrek richting de kust op zaterdagochtend.” Het paramotortreffen ‘Fed Fly In - In Flanders Fields’ vindt dit weekend plaats op een weide ter hoogte van huisnummer 44 in de Kleine Veldstraat in Staden.