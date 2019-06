Natuurpunt huldigt in ere herstelde Vijfwegenpoel in Sam Vanacker

16 juni 2019

13u35 0 Staden Natuurpunt Mandelstreke en Natuurpunt Groot-Staden hebben zondag ter hoogte van de Kampstraat in Vijfwegen officieel de Vijfwegenpoel ingehuldigd. Toen Natuurpunt het gebied in oktober 2017 kocht was het weinig meer dan een kale vlakte, maar ondertussen is het een natuurpareltje geworden waar kikkers en salamanders zich terug thuis voelen.

De totstandkoming van de Vijfwegenpoel is een verhaal apart. Het vijvertje aan de Vijfwegen deed al tientallen jaren dienst als broedplaats voor kikkers en salamanders, die van generatie op generatie terugkeren naar de plaats waar ze geboren werden om te broeden. Tot een landbouwer de poel in 2017 zomaar dicht gooide, nota bene in volle paartijd. Natuurpunt sprak van een ecologische ramp, al was de landbouwer zelf zich van geen kwaad bewust. Beide partijen gingen rond de tafel zitten en kwamen tot een overeenkomst. De boer groef het vijvertje persoonlijk terug uit en Natuurpunt Mandelstreke kocht het perceeltje van 1 ha over met de bedoeling om de Vijfwegenpoel terug in ere te herstellen.

Twee jaar later is dat gebeurd. “We hebben afgestapt, getekend, gepland, gegraven, geplant en gezaaid”, legt Ivan Bruneel van Natuurpunt uit. “Kikkers en salamanders hebben ondertussen de poel herontdekt en vorige zomer kregen we zelfs bezoek van hele families huis- en boerenzwaluwen die hier hun maaltijdjes kwamen vangen. Nu leveren we niets minder dan een natuurpareltje in wording af.”