Na steekincident bij autohandelaar: KI laat 23-jarige Pannenaar vrij VHS

20 december 2019

16u40 1 Staden Onder andere omdat hij handelde in een toestand van psychose heeft de kamer van inbeschuldigingstelling een 23-jarige man uit De Panne vrijgelaten na een steekincident in september bij een autohandelaar in Oostnieuwkerke. A.A. moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden.

In de badkamer van autohandelaar Yves V. (50) in Oostnieuwkerke speelde zich begin september een ingrijpend incident af. De man, die in zijn villa een massagepraktijk runt, liep zware verwondingen op toen hij probeerde te beletten dat A.A. zelfmoord zou plegen met een mes. De jonge Pannenaar liep levensgevaarlijke verwondingen op en vluchtte. Een kilometer verderop werd hij ingerekend door de politie. A.A. werd aangehouden voor poging tot doodslag.

Toestand van psychose

Volgens zijn advocaat had de jongeman niet de bedoeling om Yves V. te doden. De omstandigheden van het incident zijn nu duidelijk. Dat heeft lang geduurd omdat A.A. pas weken na de feiten kon ondervraagd worden. Uit het verslag van een deskundige blijkt bovendien dat de man in een toestand van psychose verkeerde toen hij de feiten pleegde. De raadkamer verlengde begin deze maand nog zijn aanhouding, maar de man ging in beroep. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent oordeelde ondertussen dat zijn aanhouding niet langer nodig is.