N-VA Staden strikt Theo Francken voor lezing Sam Vanacker

29 augustus 2019

08u28 3 Staden Oud-staatssecretaris Theo Francken komt naar het SWOK op 25 september. De politicus komt er een lezing geven in het kader van een politieke avond van de lokale N-VA. In Staden kreeg die partij tijdens de voorbije verkiezingen stevige klappen, maar naar eigen zeggen is N-VA volop bezig met de uitbouw van een nieuwe werking.

“Een nieuwe bestuursploeg, onder leiding van Wim Crabbe en met Lies Matton als gemeenteraadslid, werkt volop aan een vernieuwde werking”, aldus bestuurslid Marc Bogaert. ‘Enerzijds stellen we vast dat Staden tot stilstand dreigt te komen. Daar waar we vroeger een voortrekker waren in heel wat zaken met Staden, met N-VA in de bestuursmeerderheid, gebeurt er nu heel weinig. Het gemeentelijk onderwijs wordt afgebouwd, de realisatie van nieuwe verkavelingen sleept aan en ook het groenonderhoud laat te wensen over. Anderzijds willen we de waarden waarvoor de N-VA staat beter in de verf zetten.Dat doen we met een politieke avond op 25 september, met ondersteuning van niemand minder dan Theo Francken.”

Een plaatsje reserveren voor de lezing kan via de bestuursleden of via een mail naar staden@n-va.be. De lezing start om 20 uur. De deuren van het SWOK gaan open om 19 uur.