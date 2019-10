Muziek, woord en kleinkunst op begraafplaats Oostnieuwkerke Sam Vanacker

17 oktober 2019

16u05 1 Staden Honderden lokale muzikanten en vertellers brengen op 1 november een eerbetoon aan dierbare overledenen in het kader van Reveil. Ook op de begraafplaats van Oostnieuwkerke wordt de stilte doorbroken tussen 17 en 18 uur.

Marino Van Isacker en Iris Faber bijten de spits af met een ingetogen lied, gevolgd door drie nummers van de Oostnieuwkerkse band No Label. Daarna zorgen de leerlingen Woord van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten voor een streepje poëzie. Bart van Peteghem en Lien Kooyman, beter bekend als kleinkunstduo ‘Lien & Bart’ sluiten af. Reveil is een non-profitproject dat in 2014 ontstond in Deerlijk. Het idee verspreidde zich razendsnel over Vlaanderen en aan de zesde editie doen al 1 op 3 Vlaamse gemeenten mee, goed voor 112 begraafplaatsen.