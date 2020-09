Mooimakers van SK Staden en GVB Oostnieuwkerke beloond met cheque van 2.466 euro Sam Vanacker

24 september 2020

18u09 0 Staden Voetbalclub SK Staden en de basisschool van Oostnieuwkerke staken dit jaar stevig de handen uit de mouwen om hun terreinen zwerfvuilvrij te houden. Dankzij ‘Operatie Proper’, een initiatief van OVAM, Fost Plus en de VVSG kregen ze voor hun inzet een beloning van respectievelijk 1.200 euro en 1.266 euro.

Via Operatie Proper worden scholen en verenigingen aangemoedigd om enerzijds hun terreinen proper te houden en anderzijds zelf na te denken over hoe zwerfvuil kan vermeden worden. GVB Oostnieuwkerke ging op pad om zwerfvuil te ruimen en stimuleerde haar leerlingen om brood- en koekjesdozen en drinkbussen te gebruiken. Ook SK Staden ging zwerfvuil ruimen, niet enkel op de eigen terreinen, maar ook in de ruimere omgeving van de sportterreinen De Wankaarde en de bibliotheek. Verder zorgden ze ook voor een watertappunt om het gebruik van herbruikbare flessen te stimuleren.

De inschrijvingen voor Operatie Proper 2021 zijn ondertussen van start gegaan. Scholen en verenigingen kunnen zich nog tot eind januari inschrijven via mooimakers.be/operatie-proper. Ook de deelnemers van voorbije edities kunnen opnieuw deelnemen.