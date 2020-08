Medewerkers rusthuis De Oever testen negatief Sam Vanacker

18 augustus 2020

08u36 2 Staden De twee medewerkers van rusthuis De Oever waarvan gevreesd werd dat ze besmet waren met het coronavirus, hebben negatief getest . Daarmee ziet het er naar uit dat het rusthuis in Oostnieuwkerke nog altijd coronavrij is.

Toen maandag bleek dat een inwoner van Staden uit de omgeving van twee medewerkers van het rusthuis besmet was met het virus, ging De Oever dicht en werden de twee medewerkers meteen in quarantaine geplaatst en getest. “De resultaten zijn ondertussen binnen en zijn gelukkig negatief”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Los daarvan werden ook vier bewoners preventief getest. Het gaat om mensen die symptomen vertoonden, zoals hoofdpijn. De resultaten daarvan verwachten we in de loop van de dag, al is het sowieso al goed nieuws dat de medewerkers niet besmet zijn.”

Als ook de testen van de vier bewoners negatief zijn, kan De Oever vanaf donderdag weer bezoek ontvangen.