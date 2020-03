MC Blue Skulls organiseert benefiet voor Luka (2): “We zijn geen heiligen, maar we hebben het hart wel op de juiste plaats” Sam Vanacker

16 maart 2020

06u38 28 Staden Ze zien er misschien wat ruig uit, maar dat betekent niet dat ze het hart niet op de juiste plaats hebben. MC Blue Skulls, een Belgische motorclub die ook een afdeling in Westrozebeke heeft, organiseert deze zomer een benefiet voor de kleine Luka Vandendriessche (2) uit Wevelgem.

Luka is geboren met het syndroom van Wolf-Hirschhorn, een uiterst zeldzame chromosoomafwijking. In ons land zijn er slechts twee gevallen bekend. “Luka groeit trager dan andere kinderen, lijdt aan epilepsie en heeft een fysieke en een mentale beperking. De spieren van Luka zijn niet sterk genoeg, waardoor de voeding via een sonde verloopt”, legt papa Dylan Vandendriessche (26) uit. “Hij is ook erg vatbaar voor infecties aan de luchtwegen. Wekelijks gaan we met Luka naar het ziekenhuis voor behandelingen en controles.”

En die behandelingen zijn duur. Ook de speciale melk voor de sonde van Luka kost veel geld. “Voor de medicatie zitten we aan 800 euro per maand”, gaat mama Jessica Van Craeynest (25) verder. “Maar dan zijn we er nog lang niet. Ook de speciale melk voor de sonde is duur. Voor medicatie en voeding samen komen we aan 1.300 euro per maand, terwijl de overheid maar beperkt tussenkomt. Elke euro die we uitgeven draaien we twee keer om. Genezen zal ons jongetje nooit doen. Of Luka ooit zal kunnen stappen weten we niet. We hopen van wel, maar dat valt af te wachten.”

Barbecue

“Je hart breekt van zo’n verhaal”, zegt Gino van MC Blue Skulls. Luka zit momenteel in een speciale crèche, maar hij ging een tijdje naar een kinderopvang in Wevelgem waar ook Gino’s kindje zat. “Zo kwam ik voor het eerst in contact met Jessica en Dylan. Tegelijk kwamen we te weten dat Jimmy (de vice-president van de club) een collega was van Dylan. Om het gezin een hart onder de riem te steken, stapten we met een voorstel naar onze president. Op 27 juni gaan we een grote barbecue organiseren voor Luka.”

“Het wordt de eerste keer dat de Blue Skulls een benefiet organiseren. Het event wordt ondertussen door alle zes de Belgische chapters gesteund”, gaat president Tino verder. “We zijn misschien geen heiligen, maar we hebben het hart wel op de juiste plaats en dat willen we ook eens in de verf zetten.”

Rondrit

“Ik ken Jessica en Dylan niet persoonlijk, maar ik heb zelf kleinkinderen en het verhaal van Luka liet me niet onberoerd. Even speelden we met het idee om een rondrit te koppelen aan de barbecue en eventueel Luka in een zijspan te laten meerijden, maar voor dat laatste is hij nog te klein.”

Het benefiet voor Luka vindt plaats bij het clublokaal van de MC in de Vijverbosstraat 18 in Staden. Kaarten voor de barbecue kosten 15 euro (7 euro voor kinderen) en zijn te bestellen via padrebsmcwestflanders@gmail.com. Alle leden van Blue Skulls Belgium verkopen ook steunkaarten aan 5 euro per stuk.