Martin bakt in coronatijden iedere zondag taart voor zijn buren: “Ik help graag mensen” Valentijn Dumoulein

03 mei 2020

16u18 0 Staden Tijdens de coronacrisis duiken er ook heel wat warme initiatieven op en daar draagt Martin Boudry uit Oostnieuwkerke zeker zijn steentje toe bij. De man bakt sinds de lockdown elke zondag een taart voor zijn naaste buren.

“In de krant opperde professor Maarten Vansteenkiste recent dat we de eenzaamheid moeten proberen verminderen door sociaal bindende initiatieven”, zegt Martin. “Hij stelde voor om bijvoorbeeld een taart te bakken voor je buren en dat is precies wat ik al vijf weken doe.” Martins buren in de Roeselaarsestraat mochten al genieten van onder andere cupcakes, rijst-, citroen- en confituurtaart. “Iedere zondag komen er andere buren aan de beurt”, zegt Martin. “Waarom ik dit doe? Omdat we fijne buren hebben: jaarlijks een nieuwjaarsreceptie en etentje in het najaar. En ook omdat ik graag mensen help.” Dit weekend stonden Limburgse kriekenvla en appeltaart op het menu.