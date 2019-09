Markant Oostnieuwkerke neemt compleet nieuwe start als ‘Pittig Markant’ Sam Vanacker

12 september 2019

17u45 0 Staden Markant Oostnieuwkerke is niet meer. Het voormalige bestuur onder leiding van voorzitter Martine Dutry heeft de fakkel integraal doorgegeven aan een volledig nieuwe groep dames, die meteen ook een nieuwe weg inslaan met de vereniging onder de naam ‘Pittig Markant’.

Opmerkelijk genoeg was niemand van die nieuwe lichting al eerder lid van Markant. Markant Oostnieuwkerke was al langer op zoek naar opvolgers, maar aangezien die opvolging niet in eigen rangen gevonden werd, lanceerde men ook buiten Markant een oproep. Die oproep kwam terecht bij Veerle Cool (41), die na acht jaar bij de oudervereniging van Oostnieuwkerke toevallig op zoek was naar een nieuw engagement.

“We staken met enkele vriendinnen de koppen bij elkaar en beslisten aan de oproep gehoor te geven. Maar met een nieuwe, eigen stijl. Daarom gaan we voortaan door het leven als ‘Pittig Markant’. We willen er zijn voor de jongere generatie, maar tegelijk behouden we ook de banden met de oudere generatie. Alle vorige bestuursleden zijn nu gewoon lid geworden van Pittig Markant.”

Het nieuwe bestuur van Pittig Markant bestaat behalve uit kersvers voorzitter Veerle Cool uit Els Soete, Siska Veranneman, Stephanie Verheye, Lindsey Vermeulen, Annelies Wyffels en Evelien Wyffels. Het werkjaar van Pittig Markant werd dinsdagavond afgetrapt met een afscheidsdrink voor het oude bestuur. De eerstvolgende activiteit op de agenda is een bezoek aan de nieuwe Sportline-winkel in Roeselare op 24 september.