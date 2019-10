Man die ex-vriendin tien keer neerstak vrij onder voorwaarden VHS

11 oktober 2019

18u14 0 Staden De raadkamer van Ieper heeft Steven C. uit Staden vrijgelaten. De 30-jarige man zat sinds eind juli in de cel, nadat hij tijdens een hoogoplopende ruzie zijn ex-vriendin levensgevaarlijk verwondde met tien messteken. De vrouw overleefde de aanslag.

De feiten speelden zich af in de Walstraat in Staden. Hoewel ze al sinds juni uit elkaar waren, woonden Steven C. (30) en Lydia D. (24) nog altijd samen. Die avond maakte het koppel nog maar eens ruzie. De situatie escaleerde echter, waarop C. de bril van zijn ex-vriendin kapot stampte. Die belde daarop haar ouders. Toen haar vader en stiefmoeder vijf minuten later ter plaatse waren, vonden ze Lydia niet. De voordeur van de huurwoning stond open, maar binnen was niemand.

“Lydia is dood”

Plots hoorden ze Steven roepen. De man stond in een loods van het landbouwbedrijf tegenover de woning. Hij riep dat het te laat was. “Lydia is dood.” Vader en stiefmoeder repten zich naar de hoeve. De vrouw trof daar aan de achterdeur de zwaargewonde Lydia aan, badend in het bloed. Even later arriveerde ook de boerin, op haar fiets. Zij was gebeld door haar twee dochters van 10 en 15 jaar, die de feiten deels hadden zien gebeuren. De boerin, verpleegster van opleiding, ontfermde zich over Lydia, tot de hulpdiensten er waren.

Vrij onder voorwaarden

Onmiddellijk na de feiten kreeg Steven C. spijt over zijn daden. Hij verontschuldigde zich verschillende keren en werd meegenomen door de politie. De onderzoeksrechter hield hem aan voor poging tot doodslag. De raadkamer in Ieper oordeelde vrijdag dat zijn aanhouding niet langer nodig was in het kader van het onderzoek. Steven C. werd vrijgelaten onder voorwaarden. Een daarvan is dat hij geen contact mag zoeken met zijn ex-vriendin.