Man (29) zwaargewond na stevige klap in Staden: auto over de kop VHS

20 juli 2019

08u54 16 Staden Langs de Houthulststraat in Staden gebeurde vrijdagavond laat een spectaculair ongeval. Een man van 29 uit de gemeente verloor er in de Houthulststraat de controle over het stuur van zijn Renault Mégane Coupé. Dat gebeurde in de richting van het centrum, ter hoogte van een plek waar omwille van werken een stukje van een rijvak is ingenomen door wegsignalisatie.

Mogelijk heeft de bestuurder zich daar op verkeken. Zijn stuurloze wagen belandde eerst rechts in de gracht en miste op een haar na een elektriciteitspaal. Het voertuig ging vervolgens over de kop en kwam zowat dertig meter verder op z’n dak tot stilstand. De brandweer snelde ter plaatse om de bestuurder uit het wrak te halen. Daartoe werd de deur aan passagierszijde weggeknipt. De evacuatie verliep vlot.

De automobilist kreeg de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht. De man liep zware verwondingen op maar verkeert niet in levensgevaar. Door het ongeval was de Houthulststraat lange tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeer.