Maison 3 opent de deuren Sam Vanacker

01 oktober 2020

13u39 0 Staden In het centrum van Staden van een pannenkoek genieten of een hapje eten is terug mogelijk. Jill Vannieuwenhuyse, haar partner Guanaël Caigny en vennoot Oktay Cevik openden donderdag voor het eerst de deuren van de gloednieuwe brasserie Maison 3.

Het trio kocht begin maart de leegstaande meubelzaak in de Ieperstraat 3 en toverden het pand helemaal om tot een volwaardig restaurant annex tea-room. Het resultaat is een modern ogend, gezellig restaurant met warme houttinten en heel veel groen. “De reacties zijn heel positief”, zegt Guanaël. En eigenlijk verliepen de verbouwingswerken relatief vlot”, zegt Guänael. “Bij de start van de verbouwingen mikten we op eind september of begin oktober voor de opening en die timing hebben we ook gehaald. We zijn heel blij dat we hier vandaag de eerste gasten kunnen verwelkomen.”