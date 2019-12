Madeleine blaast 100 kaarsjes uit, drie telgen van familie Vervaecke samen 299 jaar: “Het geheim? Optimistisch zijn” Valentijn Dumoulein

30 december 2019

14u27 1 Staden Groot feest in rusthuis De Oever maandag. Bewoonster Madeleine Vervaecke mocht er honderd kaarsjes uitblazen. Ze werd op haar feest vergezeld door zus Johanna, met haar 103 jaar de oudste telg van de familie, en door haar 96-jarige broer Maurice. Samen zijn de drie 299 jaar oud.

Dat ze bij de familie Vervaecke goede genen hebben, mogen we dus met enige stelligheid schrijven. “Onze vader Charel-Louis is 97 jaar geworden”, zegt Madeleine. “Wat het geheim van onze familie is? Optimistisch zijn. Doe je best en de rest volgt later.” Broer Maurice vult aan: “Doe in je leven al wat goed, schoon en waar is en je zal het ver schoppen”, meent hij.

In Frankrijk geboren

Madeleine zag op 30 december 1919 in het Franse St.Michel en Grève het levenslicht. “Mijn moeder was naar daar gevlucht tijdens de Eerste Wereldoorlog en is daar nog een jaar ter plekke gebleven. Onze vader heeft vier jaar aan het front gevochten en we keerden pas in 1920 terug naar Oostnieuwkerke, naar de barakken in de Spanjestraat.” Het gezin Vervaecke bestond naast oudste zussen Maria, Johanna (door iedereen Irène genoemd) en Madeleine nog uit Germaine, Maurice en Gerard. Nu blijven er nog drie telgen van het gezin over.

Vanaf 1923 woonden ze in de Sleihagestraat en daar bleven ze tot 1935 wonen om dan te verhuizen naar de Slijperstraat. “Later ging ik werken in de kazerne, in het naaiatelier van het Belgisch leger”, zegt Madeleine. “Dat deed ik samen met mijn oudste zus Maria. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten we voor de Duitsers blauwe overalls naaien, maar dat deden we thuis.”

Grote familie

In 1943 trouwde Madeleine met Leon Platteeuw. Later verhuisden ze naar Westrozebeke. In 2002 verhuisde Madeleine naar het rusthuis. Ze kreeg met Hughette, Luc en Werner drie kinderen. Ondertussen heeft ze ook vier kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. “Als kinderen vormden we een hechte kliek”, zegt Maurice. “We zijn elkaar dan wat uit het oog verloren, maar later zagen we elkaar zeker tien jaar elke dag. Tegenwoordig ligt dat moeilijker. We horen niet zo goed meer en dus is bellen niet meer evident. Verder zijn we ook niet zo mobiel meer. Maar op dagen als vandaag zijn we blij dat we er bij mogen zijn en nog eens samen kunnen komen om het leven te vieren, zeker nu we alle drie gezegend zijn met zo’n hoge leeftijd. We genieten daarom van elk moment.”