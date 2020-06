Maaisel van Stadense bermen wordt voortaan opgezogen Sam Vanacker

10 juni 2020

17u32 0 Staden De gemeente Staden past hun bermbeheer aan. Twee keer per jaar krijgen de grachten een grondige maaibeurt en tot voor kort bleef het maaisel daarbij gewoon liggen, maar voortaan wordt het gemaaide gras opgezogen. Volgens milieuschepen Chris Verhaeghe (Open Vld) zorgt dat voor meer bloemen en minder wateroverlast.

“Voortaan gebruiken we een opzuigwagen om bermmaaisel op te zuigen. Die nieuwe maaitechniek is iets duurder, maar veel duurzamer”, aldus Verhaeghe. “Het opzuigen voorkomt dat de wegberm twee maal per jaar extra voedingsstoffen krijgt, wat voor minder onkruid en meer bloemen zorgt. Verder laten we bij deze nieuwe techniek ook de schuine wanden van de bermen ongemoeid, wat dan weer voor een rijkere fauna en flora zorgt in de gracht en meteen ook betere waterbuffering biedt.”

“Bij zomerse onweersbuien kan het afgemaaide gras bovendien niet langer ophopen en de waterafvoer bemoeilijken. Tot slot wordt bij het opzuigen van het maaisel ook het eventuele zwerfvuil opgezogen. De kans dat kapotte blikken zo grazende koeien in levensgevaar brengen, is veel kleiner.” De eerste opzuigwagens zijn sinds deze week op pad in Staden.