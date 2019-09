Loop door bloeiende chrysantenvelden voor

goed doel tijdens eerste ‘Mum Run’ Sam Vanacker

09 september 2019

15u08 0 Staden Chrysantenkwekerij Gediflora organiseert op zaterdag 5 oktober de allereerste editie van de ‘Mum Run’, een loopwedstrijd voor het goede doel. Het decor van de wedstrijd is uniek, want het parcours ligt tussen de bloeiende chrysantenvelden.

“Met Gediflora steunen we al langer elk jaar een of meerdere goede doelen”, legt zaakvoerder David Daenens uit. “Voortaan koppelen we daar ook een evenement aan. Na een brainstormsessie kwamen enkele van onze sportievere medewerkers op het idee om een loopwedstrijd te organiseren. Een fantastisch idee, zeker aangezien onze site van 17 hectare in deze periode van het jaar heel indrukwekkend oogt. De bloemen staan in volle bloei en de velden vormen dan een prachtig kleurentapijt.”

Familiedag

Aan de ‘Mum Run’ (een ‘mum’ is de Engelse term voor een chrysant - nvdr.) wordt ook een familiedag gekoppeld. “In de vroege namiddag kunnen recreatieve wandelaars en nieuwsgierigen het parcours van 2,5 kilometer rustig verkennen. Daarna wordt er in verschillende categorieën tegen de tijd gelopen. We hebben een Kids Run, een run van 5 kilometer en eentje van 10 kilometer. Tegelijk wordt er in onze overdekte hal doorlopend voor ambiance en vermaak gezorgd, met onder meer een springkasteel, foodtruck en een bar. Veel hangt uiteraard af van het weer, maar het is de bedoeling dat we er een nieuwe jaarlijkse traditie van maken.”

Stille ruimtes

Elk jaar zal een ander goed doel worden gesteund met de actie. Dit keer viel de keuze op de school voor buitengewoon basisonderwijs Sint-Idesbald. De school wil de opbrengst van de Mum Run gebruiken om twee ‘comfort rooms’ of stille ruimtes in te richten. Bedoeling is om twee kale ruimtes om te toveren tot gezellige snoezelkamers waar leerlingen tot rust kunnen komen. Inschrijven voor de wedstrijd kan nog tot en met zondag 29 september via www.mumrun.be. Borstnummers zullen de dag zelf klaarliggen vanaf 15 uur. Ter plaatse zijn ook kleedruimtes en douchecabines voorzien voor de deelnemers.