Lisa Leman zet punt achter zangcarrière Sam Vanacker

02 juni 2020

09u21 3 Staden Lokale schlagerzangeres Lisa Leman stopt met zingen. Dat kondigde ze op pinkstermaandag zelf aan via Facebook. Melissa Verhalleman (31) was vijf jaar actief als zangeres.

“Na een aantal weekjes dat we als artiesten nu stil liggen, heb ik besloten om volledig te stoppen met op te treden en wat tijd te nemen. Ik heb vijf mooie jaren gehad en tal van mensen en artiesten leren kennen. Ik ga jullie heel hard missen maar wie weet zien we elkander terug op een of ander evenement. Al zal ik er dan niet meer als artiest zijn, maar gewoon als toeschouwer”, aldus Leman.

Lisa Leman heeft in de voorbije vijf jaar zes singles uitgebracht, met name ‘Losgeslagen Vlinders’ (2016), ‘Hé Kom jij’ (2017), ‘Kleurrijk Denken’ (2017), ‘Samen Zijn’ (2018) en ‘Kom en Pak je Kans’ (2019). De Stadense heeft een moeilijke periode achter de rug. Recent eindigde haar relatie en eind januari getuigde ze nog dat ze al twee jaar af te rekenen had met stalking en bedreigingen.