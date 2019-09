Lisa Leman lanceert nieuwe single SVR

05 september 2019

11u44 0 Staden Lisa Leman (31) heeft met ‘Kom en pak je kans’ een nieuwe single uit. Het is ondertussen al de vijfde single van de Stadense zangeres, na eerder ‘Samen zijn’, ‘Hé Kom jij’, ‘Kleurrijk Denken’ en ‘Losgeslagen Vlinders’.

“Het gaat om een leuk up-tempo nummer in een productie van Heko Selection”, legt manager Thomas Devooght uit. “Haar vorige single ‘Samen zijn’ werd op de radio en op Ment TV erg goed onthaald en de clip is nog steeds te bekijken op YouTube. Met deze nieuwe single hopen we om te kunnen doorbreken op nationaal niveau.” Wie Lisa wilt boeken of meer info wil kan terecht op 0473/60.08.93 of via tomasz82@live.be.