Lisa Leman kreeg alweer bericht van stalker en legde ondertussen klacht neer Sam Vanacker

27 januari 2020

18u55 1 Staden Lisa Leman en haar man hebben zoals aangekondigd maandagavond klacht neergelegd bij de politie, nadat ze zaterdag al hun verhaal deden bij HLN. D e Stadense schlagerzangeres blijkt al twee jaar gestalkt en bedreigd te worden en is de aanhoudende haatberichten meer dan beu.

De getuigenis van Lisa Leman werd afgelopen weekend massaal gelezen en gedeeld via sociale media. De zangeres kon op veel steunbetuigingen rekenen. Maar ook op hernieuwde aandacht van de stalkers. “‘Wil je in de belangstelling staan miss door de pers erbij te halen?’, kreeg Lisa te horen van de stalkers. “Maar we hebben er zeker geen spijt van dat we met dit verhaal naar buiten zijn gekomen”, zegt echtgenoot Thomas Devooght. “Het doet namelijk deugd om berichten te lezen van mensen die het wel goed met ons voorhebben en ons het beste toewensen. Al is het moeilijk voor Lisa om sterk te blijven. Ze is nog altijd bang. De politie neemt in elk geval de zaak ernstig en gaat de zaak onderzoeken. We eisen geen schadevergoeding, maar we willen gewoon dat het stopt. Meer vragen we niet.”