Lindsay start uitlaatservice ‘De Trouwe Vagehond’: “Hulp voor wie drukke job combineert met zorg voor viervoeter” Sam Vanacker

14 april 2020

Staden heeft voortaan een hondenuitlaatservice, 'De Trouwe Vagehond'. Hondenliefhebster Lindsay Leenknegt (42) speelt al sinds oktober met het idee om in bijberoep zelfstandig hondenuitlaatster. Ondanks de coronacrisis stelt ze die plannen niet langer uit. "Ook nu zijn er mensen die een drukke job combineren met de zorg voor een hond", legt ze uit.

Lindsay haalde de inspiratie uit Nederland. “Honden kunnen onhandelbaar of lusteloos worden als ze te lang binnen moeten zitten. Maar de combinatie met een drukke job maakt het soms moeilijk om de hond even uit te laten. In Nederland doen heel veel hondeneigenaars daarom een beroep op een uitlaatservice als ze zelf geen tijd of zin hebben om met de hond te gaan wandelen. Dat kan een beurt per keer zijn, maar ook abonnementsformules zijn mogelijk. In ons land is een uitlaatservice nog relatief onbekend, dus besloot ik het er op te wagen.”

Rennen en snuffelen

“Dieren zijn mijn passie”, gaat Lindsay verder. “Al van kinds af ben ik opgegroeid met honden, poezen en boerderijdieren. In mijn vrije tijd maak ik het liefst wandelingen met onze hond Galeshka waarbij ik haar dan ook volop laat rennen en snuffelen. Bovendien weet ik ook hoe het is om een drukke job te combineren met de zorg voor een hond. Voorlopig combineer ik nog twee parttime jobs, maar op termijn zou ik een van die jobs willen afbouwen voor de Vagehond.”

Gewoontedieren

“Het was de bedoeling om op 1 april te starten met de dienst, maar door de coronacrisis heb ik dat uitgesteld. Zonder uitgebreid kennismakingsgesprek is het moeilijk om vertrouwen op te bouwen, dus eerst dacht ik te wachten tot na de crisis, maar mijn man zei dat ik er evengoed nu al mee kon starten. Mensen hebben nu veel tijd om te gaan wandelen met de hond en veel honden worden stevig verwend, soms zelfs met meerdere wandelingen per dag. Maar daar zal een einde aan komen. Honden zijn echter gewoontedieren en ze zullen die uitstapjes erg missen. Op dat moment sta ik klaar.”

Dierentaxi

Naast de hondenuitlaatservice biedt ‘De Trouwe Vagehond’ ook een webshop met dierenvoeding en -accessoires, terwijl Lindsay ook ingeschakeld kan worden als oppas voor kleine huisdieren of als dierentaxi. Dieren van klanten bij haar thuis opvangen doet ze niet. ‘De Trouwe Vagehond’ werkt in de regio Staden, Houthulst, Hooglede, Kortemark en Roeselare. Alle info is terug te vinden op www.detrouwevagehond.be