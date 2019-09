Leefgroepen wzc De Oever worden opnieuw ingericht SVR

30 september 2019

16u47 1 Staden In de loop van het najaar zullen er verbouwingswerken uitgevoerd worden in woon-en zorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke. Volgens Zorgschepen Nathalie Depuydt (Open Vld) dient de indeling van de ruimtes van de leefgroepen aangepast te worden aan de manier waarop in de realiteit gewerkt wordt.

“Oorspronkelijk waren de leefgroepen opgevat als groepen van acht personen met telkens een begeleider erbij. In de praktijk wordt echter gewerkt met groepen van zestien personen en één begeleider. Maar de indeling van de ruimtes is niet aan die manier van werken aangepast”, aldus de schepen. “Verder zien we dat de zorgbehoefte van de bewoners toeneemt. Concreet zijn meer rolstoelen en meer multipositiestoelen in gebruik en daarvoor is ook meer ruimte nodig.”

“Op basis van het advies van een werkgroep met daarin mensen van de technische dienst, de bewoners, de leefgroepbegeleiders en de diëtiste zullen de leefgroepen dit najaar stapsgewijs opnieuw geconditioneerd worden. De meeste werken zullen in eigen beheer uitgevoerd worden, maar voor het meubelmaatwerk moet een externe aannemer ingeschakeld worden.” Het gaat om een investering van ruim 60.000 euro. Tijdens de werken kunnen de bewoners per leefgroep telkens tijdelijk ondergebracht worden in een andere ruimte in het woon- en zorgcentrum, waardoor de hinder beperkt blijft.