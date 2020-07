Landbouwers stellen weides open voor kamperende jeugdbewegingen SVR & CDR

06 juli 2020

12u39 0 Staden Liefst 668 Belgische landbouwers en particuliere grondeigenaars stellen deze zomer via SOS Zomerkamp hun weides, terreinen of loodsen ter beschikking van jeugdbewegingen die door de coronacrisis nog op zoek zijn naar kampeerplaatsen. In onze regio kunnen jeugdbewegingen aankloppen in Oostnieuwkerke, Staden, Zwevezele, Moorslede en Lendelede.

SOS Zomerkamp werd al in 2019 onder de doopvont gehouden door toenmalig minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld). Toen moesten naar aanleiding van de varkenspest in zuiden van de provincie Luxemburg honderd Vlaamse jeugdbewegingen op zoek naar een nieuwe kampplaats. Er werd een online platform op poten gezet waarbij jeugdgroepen en aanbieders van een terrein of gebouw elkaar konden vinden.

Dat werd een succes en onder impuls van huidig minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) werd nu een nieuwe oproep gelanceerd in samenwerking met de Boerenbond en de KLJ, deze keer naar aanleiding van de coronacrisis. Alles samen gaven 668 land- en tuinbouwers, maar ook particuliere grondeigenaars gevolg aan de oproep. Jeugdbewegingen hebben dan wel groen licht om op kamp te vertrekken, maar in veel gevallen volstaan de bestaande kampplaatsen in ons land niet, omdat er met bubbels van vijftig gewerkt moet worden.

De kampeerplekken zijn te vinden op https://partage.lesscouts.be/nl/soscamps/. Ook wie zelf een weide ter beschikking heeft kan er terecht.