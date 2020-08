Landbouwers in Staden mogen water van wegenwerken gebruiken CDR

01 augustus 2020

09u34 1 Staden De gemeente Staden wil een antwoord bieden op de regelmatige periodes van droogte die vooral de landbouw, waar water noodzakelijk is voor het groeien van gewassen, teistert. Landbouwers kunnen gebruikmaken van opgepompt bemalingswater van wegenwerken.

Het bestuur gaat op zoek naar manieren om zuinig om te springen met het beschikbare water en voorraden aan te leggen voor drogere periodes. Bij de wegenwerken in de Basijnsmolenstraat – Slijperstraat in Oostnieuwkerke komt heel wat grondwater vrij. Dat bemalingswater wordt normaal opgepompt en via de riolering afgevoerd. Het water is nochtans van goede kwaliteit en kan dus zonder verdere zuivering gebruikt worden in de landbouw.

Gemeente Staden, Aquafin en Aannemingen Penninck nv slaan de handen in elkaar om dat water ter beschikking te stellen van de landbouwers in de buurt. Het opgepompte water van de werken in de Basijnsmolenstraat wordt opgevangen in een regenwatertank en vervolgens afgevoerd naar het nabije bufferbekken in de Veldstraat. Daar kunnen landbouwers het water oppompen voor gebruik op hun veld.

Aanvankelijk gaat het over 50 kubieke meter per dag. Na het verlof vloeien hoeveelheden van 75 kubieke meter water per dag of 2.325 kubieke meter per maand langs de pompinstallatie.