Laagvlieger aan 160 km/u waar 70 is toegelaten, politie waarschuwt voor blijvende snelheidscontroles LSI

27 april 2020

12u11

Bron: LSI 0 Staden Het kalmere verkeer door de coronamaatregelen nodigt sommigen uit om hard met de voet op het gaspedaal te duwen. Dat bleek ook in Staden waar de politie een laagvlieger aan 160 km/u kon flitsen langs de Provinciebaan.

Bij de snelheidscontrole reden 35 van de 113 wagen te snel in de zone waar 70 km/u toegelaten is. Dat is bijna 1 op 3. Naast de laagvlieger aan 160 km/u kon ook een wagen aan 128 km/u en eentje aan 121 km/u geflitst worden. Die automobilisten mogen zich één voor één aan een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten. Bij controles in Zonnebeke een zelfde beeld met snelheden tot 117 km/u. Ook in andere politiezones merkt men op dat de kalmere wegen vaak uitnodigt tot hogere snelheden. “Maar verkeersveiligheid blijft ook in coronatijden belangrijk, dus blijven we snelheidscontroles uitvoeren”, aldus Glenn Verdrue van de politiezone Arro Ieper.