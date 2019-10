Kunstenaar Luc Lapere ontwerpt scepter voor Stadense carnavalsvereniging Sam Vanacker

18 oktober 2019

15u21 0 Staden Oostnieuwkerks renaissancekunstenaar Luc Lapere heeft een exclusieve scepter geschonken aan het Stadense carnavalsgebeuren. De scepter is gemaakt van koper en is afgewerkt met een narrenkop.

“De scepter zal overhandigd worden op de verkiezing van de prins of prinses van Staden op 25 januari 2020", weet Peter Bervoets. De oprichter van de Stadense carnavalsvereniging raakte op de uitreiking van de Stadense cultuurprijzen toevallig aan de praat met de kunstenaar en zo ging de bal aan het rollen. “Ergens sluit het onderwerp prima aan bij mijn renaissancekunst”, aldus Lapere. “Carnaval is per slot van rekening ontstaan in Venetië.”

Wie benieuwd is naar de scepter en naar het andere werk van de kunstenaar, kan op zaterdag 19 en zondag 20 oktober het atelier in de Meiboomstraat 1 bezoeken in het kader van Buren Bij Kunstenaars. Het atelier is op beide dagen open tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 18 uur.