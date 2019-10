KSK Oostnieuwkerke in rouw na overlijden Luc Vandeputte VDI/CDR

26 oktober 2019

18u06 0 Staden Voetbalclub KSK Oostnieuwkerke is diep getroffen na het overlijden van bestuurslid Luc Vandeputte.Hij werd 75 en overleed aan de gevolgen van een slepende ziekte. De eersteprovincialer heeft het over het “verlies van een steunpilaar waar ze jaren op konden rekenen”.

“Dit verlies overtreft alle sportieve beslommeringen”, vertelt materiaalverantwoordelijke en goede vriend Frank Vandewalle. “Luc was één van de fundamenten van onze club. Hij zat ruim vijftig jaar in het bestuur. Hij was een duivel-doet-al en zette zich vooral logistiek voor onze club in. Hij was een technieker en metaalbewerker en sprong ons als een echte vakman meer dan eens bij. Zijn hele familie maakte deel van de club uit. Zijn vrouw Jacqueline zit nog steeds in het bestuur en zijn kleinkinderen Staf en Emiel spelen bij een van onze ploegen. Uit eerbied en respect speelden de spelers van onze eerste ploeg zaterdagavond tijdens hun match met een rouwband. Er was ook een minuut stilte voor de match.”

Luc Vandeputte was ook bestuurslid van Koninklijke Wielerclub De Meulebroekrijders en was daarnaast actief in diverse andere verenigingen. De begrafenisplechtigheid vindt op zaterdag 2 november om 10 uur plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Oostnieuwkerke. Daarna volgt de crematie te Brugge.