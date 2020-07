Kruispunt Sleihagestraat en Meulebroekenlaan gaat dicht voor werken Sam Vanacker

17u39 6 Staden Tussen maandag 6 en zaterdag 11 juli gaat in Oostnieuwkerke het kruispunt van de Sleihagestraat en de Meulebroekenlaan, ter hoogte van café De Oude Tramstatie, volledig dicht voor werken. Dat is nodig voor de rioleringswerken die aan de gang zijn in de Basijnsmolenstraat en Slijperstraat.

Samen met Aquafin, De Watergroep en Fluvius maakt het gemeentebestuur in 2020 en 2021 zoals eerder aangekondigd, werk van de heraanleg van de Basijnsmolenstraat en Slijperstraat. De projectzone loopt van het kruispunt met de Lepelstraat langs de Slijperstraat tot aan de gemeentegrens. De nutsleidingen, de riolering, de weg en de openbare verlichting worden volledig vernieuwd. Om overtollig rioolwater vanuit de Meulebroekenlaan af te voeren moet de riolering op het kruispunt van de Sleihagestraat en Meulebroekenlaan aangepast worden.

Het kruispunt gaat dicht voor alle verkeer van 6 tot en met 10 juli, onder voorbehoud van gunstig weer en een vlot verloop van de werken. Wie niet in Oostnieuwkerke moet zijn kan beter omrijden via Sleihage. Voor het plaatselijke autoverkeer zijn verschillende omleidingen voorzien. Zwaar verkeer moet omrijden via de verbindingswegen langs Roeselare (R32), Westrozebeke (Westrozebekestraat), Passendale (Grote Roeselarestraat) of Sleihage (Sleihagestraat).