Krans voor terreurslachtoffer Ann-Laure (31) tijdens stille wake in New York LSI

03 november 2019

13u48

Bron: LSI 0 Staden In New York is twee jaar nadat Ann-Laure Decadt (31) uit Oostnieuwkerke (Staden) om het leven kwam bij een terreuraanslag een krans gelegd in naam van de gemeente Staden en haar inwoners. Dat meldt het gemeentebestuur op haar Facebookpagina en website.

Op 31 oktober 2016 kwam Ann-Laure Decadt om het leven in New York. Ze maakte samen met haar zussen en moeder deel uit van een groep fietsers die op een afgesloten fietspad langs de Hudson werd aangereden door een pick-up. Een terreuraanslag zo bleek. Acht personen kwamen om. “Onze gemeenschap was danig onder de indruk van deze afgrijselijke daad en verenigde zich onder meer in een stille mars als sterk signaal tegen haat en geweld”, luidt het bij de gemeente Staden. “Ann-Laure zal voor altijd in de harten van velen blijven. Tijdens een stille wake in New York werd op 31 oktober 2019, om 12 uur onze tijd, een krans neergelegd namens de inwoners van onze gemeente als blijvende herinnering en signaal dat haat en geweld ons niet kunnen verdelen.” Ann-Laure was moeder van twee zoontjes van 3 en amper drie maanden.