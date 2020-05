Koppel lichtgewond na botsing in Oostnieuwkerke LSI

06 mei 2020

11u51

Bron: LSI 3 Staden Bij een ongeval in de Meulebroekenlaan in Oostnieuwkerke (Staden) is woensdagochtend een koppel uit Moorslede lichtgewond geraakt. Twee voertuigen liepen zware schade op en moesten getakeld worden.

Ter hoogte van accountancykantoor Heemaccount wou een 28-jarige vrouw achter het stuur van haar Lancia rond 8u een manoeuvre uitvoeren. Ze merkte daarbij de Audi A6 van een 39-jarige man uit Diksmuide niet of te laat op. Het kwam tot een botsing waardoor de Audi ook nog tegen een boompje langs de kant van de weg knalde. De automobiliste en haar 32-jarige vriend liepen lichte verwondingen op en werden naar het ziekenhuis in Roeselare overgebracht. Er was ter hoogte van het ongeval een tijdlang enkel alternerend verkeer mogelijk. De brandweer snelde ter plaatsen om de brokstukken op te ruimen en het aangereden boompje af te zagen.