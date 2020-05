Koningin bezoekt chrysantenkweker Gediflora: “Dit is een hart onder de riem voor de hele sector” Sam Vanacker

28 mei 2020

13u34 2 Staden Koningin Mathilde bracht donderdagvoormiddag een bezoek aan chrysantenkwekerij Gediflora in Oostnieuwkerke. Ze ging er in gesprek met verschillende vrouwelijke ondernemers uit de sierteeltsector. Zaakvoerder Elien Pieters, die begin maart nog verkozen werd tot Koningin Mathilde bracht donderdagvoormiddag een bezoek aan chrysantenkwekerij Gediflora in Oostnieuwkerke. Ze ging er in gesprek met verschillende vrouwelijke ondernemers uit de sierteeltsector. Zaakvoerder Elien Pieters, die begin maart nog verkozen werd tot onderneemster van het jaar , gaf haar een rondleiding. Het bedrijf had in maart vijftig procent minder omzet door de coronacrisis.



Ongeveer de helft van alle chrysanten ter wereld komen uit Oostnieuwkerke. Gediflora is dan ook een wereldspeler op vlak van verdeling van bolchrysanten, maar de sierteeltsector kreeg zware klappen door de crisis. “In maart regende het annuleringen en de export viel stil, goed voor een omzetverlies van vijftig procent. Maar we klimmen uit het dal. In mei hebben we de verliezen weten terug te dringen tot vijftien procent”, vertelt Elien Pieters. “Maar we zijn nog niet uit het dal. Positief blijven is de boodschap en dit bezoek van koningin Mathilde is dan ook een hart onder de riem voor de hele sector.”

Oranje mondmasker

In een opvallende oranje outfit met bijpassend mondmasker verscheen koningin Mathilde om 10 uur aan de poorten van Gediflora. Handjes schudden zat er niet in, maar ze werd wel hartelijk ontvangen door de gouverneur, de burgemeester en door het gezin van Elien Pieters en David Daenens. “Het is een warme, sympathieke vrouw”, gaat Elien verder. “Ze was oprecht geïnteresseerd in ons verhaal en stelde veel vragen. Tijdens de rondleiding maakte ze zelfs spontaan een praatje met een van de medewerkers. Dat was nochtans niet gepland.”

Impact verschilt van bedrijf tot bedrijf

Naast de zaakvoerders van Gediflora waren ook enkele collega-onderneemsters uit de sector aanwezig. Febe Floré (Microflor), Marianne Maenhoudt (Laurica Plants), Isabelle Maes (Plantenkwekerij Maes-Reyns), Corine Decadt (Decadt-Verhelst) en Inge De Clerq (VDW Plant) spraken met de koningin over de impact van de crisis op hun bedrijven. “De koningin was duidelijk goed voorbereid”, reageert Maenhoudt. “Al hebben we tijdens het gesprek ook ontdekt dat de impact van de crisis voor elk bedrijf anders is en afhangt van het product. Enerzijds heb je bedrijven die hun voorraad hebben moeten weggooien omdat de afzetmarkt niet toegankelijk was, anderzijds zijn er bedrijven die door de overproductie op lange termijn te maken zullen hebben met prijsdalingen.”

Inzetten op verschillende markten

“Er is nog veel werk aan de winkel en die boodschap hebben we eigenlijk ook aan de koningin meegegeven”, gaat David Daenens van Gediflora verder. “Maar we blijven optimistisch, ook al is de kans op een tweede coronapiek groot. Ondernemers hebben lessen kunnen trekken uit de crisis. Zo is het niet verstandig om al je eieren in dezelfde mand te leggen. Bedrijven die zich op één bepaald gebied focussen op vlak van export, hebben zware verliezen geleden. Wie op verschillende markten inzet en niet bang is om te innoveren, is beter gewapend tegen de toekomst.”