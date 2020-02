Kersvers lokaal sp.a-voorzitter volgt voorbeeld van Conner Rousseau en trekt naar de markten van Staden en Oostnieuwkerke Sam Vanacker

26 februari 2020

15u15 0 Staden In navolging van nationaal voorzitter Conner Rousseau is Martin Boudry, kersvers voorzitter van de sp.a-afdeling van Staden, woensdagochtend naar de markt van Oostnieuwkerke getrokken om de politieke stilstand in België aan de kaak te stellen. Donderdag doet hij hetzelfde op de markt van Staden.

“Ben jij de stilstand in dit land beu? Wij ook. Wij willen vooruit”. Met die boodschap stond nationaal voorzitter Conner Rousseau maandag op de markt van Kortrijk. De sp.a van Staden deelt die mening, dus trok kersvers lokaal voorzitter Martin Boudry woensdagochtend ook naar de markt. Hij sprak er verschillende marktgangers aan. “Ik stond er alleen voor aangezien de collega’s moesten werken, maar ik heb enkele goede gesprekken gehad. Mensen zien de politici als ruziënde kinderen en zijn de situatie duidelijk beu. Anderen reageren eerder gelaten. Vast staat dat het hoog tijd is dat we eindelijk weer vooruit gaan.”

Volgens Boudry moet er nu op basis van inhoud gewerkt worden aan een regering. “Voor ons betekent dat in de eerste plaats een sociale ommekeer. We gaan voor hogere lonen en pensioenen, voor de beste zorg voor iedereen, voor veiligheid en een sociaal klimaatbeleid. Dat zijn de problemen waar mensen van wakker liggen, dat is de ommekeer die we moeten verwezenlijken. Ondertussen vindt iedereen dat wie zijn hele leven gewerkt heeft recht heeft op een pensioen van minstens 1500 euro. Wel waar wachten we dan nog op?”

Donderdag is Boudry tussen 9.30 uur en 11.30 uur te vinden op de markt van Staden. De sp.a lanceerde tegelijk met de nationale campagne ook de website www.opnieuwvooruit.be.