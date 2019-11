Kerstconcert met Lisa Leman in kerk SVR

14 november 2019

13u41 0 Staden De Stadense schlagerzangeres Lisa Leman treedt op zaterdag 14 december op in de Sint-Jan Baptistkerk. Het is al het tweede jaar op rij dat de zangeres optreedt in de kerk van Staden.

Net als bij de eerste editie krijgt Leman het gezelschap van enkele gastartiesten. Dit keer gaat het om Dina Rodrigues, Herbert Verhaeghe, Kurt Crabbe, Ellis & Doran en Leah Bien. Er is live pianobegeleiding door David Decoene. De deuren gaan open om 19 uur, het optreden start om 20 uur. Een plaatsje in de kerk reserveren kost 18 euro en kan via 0473/60.08.93 of 0476/61.97.04.