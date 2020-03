Kappersvereniging en Vanderjeugd halen slag thuis: kapsalons sluiten toch Sam Vanacker

24 maart 2020

14u07 4 Staden Kapperszaken moeten vanaf morgenvroeg 8 uur dan toch de deuren sluiten, zeker tot en met 5 april. Tot nu toe mochten ze openen op voorwaarde dat ze slechts één klant per keer ontvingen in hun zaak, maar na protest gaat de Nationale Veiligheidsraad nu toch akkoord met een algemene sluiting.

Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld), zelf een kapper, en de beroepsvereniging voor kappers UBK trokken de voorbije dagen aan de alarmbel. Ze begrepen niet waarom kapperszaken open mochten blijven aangezien de regels rond social distancing voor een kapper onmogelijk te handhaven zijn. Nu krijgt hun oproep dus gehoor. De verplichte sluiting is een feit.

“De federale regering nam de enige juiste beslissing in het kader van de gezondheid van iedereen”, aldus Vanderjeugd. “De bestaande richtlijnen naar kappers toe voelden zeer vreemd aan, zowel voor mij als voor immens veel collega’s. Sinds begin vorige week pleitte ik voor duidelijkheid bij Maggie De Block en ik ben tevreden dat daar nu gevolg aan wordt gegeven. In deze tijden is er duidelijkheid en rechtlijnigheid nodig en moet de veiligheid van iedereen kunnen worden gegarandeerd.”

De verplichte sluiting betekent dat ook de kappers recht hebben op de coronapremie. Op die manier kunnen ook zij een beroep doen op de premie van 4.000 euro.