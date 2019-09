Kaphoeve brengt Victoriaans tijdperk even tot leven met menwedstrijd voor traditionele rijtuigen Sam Vanacker

15u52 0 Staden Joost Schollier en Inge Ballieu van de Kaphoeve hebben zondag voor het eerst een internationale wedstrijd voor aangespannen paarden met authentieke rijtuigen georganiseerd. Het evenement vond plaats in en rond de Kaphoeve en kon rekenen op dertig deelnemers, in traditionele klederdracht.

Mooi versierde paarden, hoge hoeden voor de heren en sjaaltjes voor de dames. Zondag werd het Victoriaanse Engeland even terug tot leven gebracht in de Kapstraat in Oostnieuwkerke. Alle paarden en rijtuigen werden door drie verschillende jury’s beoordeeld op hun kledij, rijtuig en getuig. Daarna moesten de deelnemers een parcours van vijftien kilometer met onderweg enkele behendigheidsproeven afleggen, terwijl er in de namiddag een kegelparcours afgelegd diende te worden door de paarden en de menners. Behalve Belgische teams schreven ook Nederlandse, Franse en zelfs Italiaanse teams zich in.