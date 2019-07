Kandidaten gezocht voor cultuurprijs Sam Vanacker

25 juli 2019

13u35 2 Staden De Stadense cultuurprijs wordt in 2019 voor de derde keer uitgereikt. Kandidaten voor de prijs kunnen zich vanaf heden melden bij de gemeente.

Met de prijs bekroont de cultuurraad een vereniging, persoon, groep, instelling of dienst die een uitzonderlijke culturele prestatie leverde of zich verdienstelijk maakte op cultureel vlak in Staden. Invulformulieren kunnen opgevraagd worden bij de dienst Vrije Tijd of zijn te vinden op de gemeentelijke website. De kandidaturen moeten binnen zijn voor 1 oktober. De winnaar wordt eind november gekozen tijdens de algemene vergadering van de cultuurraad.

De eerste cultuurprijs in 2017 ging naar Kindertheater Framboos. Vorig jaar werd Heemkring Antonius Sanderus bekroond.