Jongeren riskeren twee jaar cel nadat landbouwerszoon zwaargewond raakt in vechtpartij Christophe Maertens

13 februari 2020

16u03 0 Staden Een banale vechtpartij op een fuif, maar met heel zware gevolgen, daarvoor boog de rechtbank van Ieper zich donderdagvoormiddag. Twee jongelingen riskeren zomaar eventjes twee jaar cel nadat een landbouwerszoon op het feestje klap kreeg en daarbij zwaargewond raakte. Het slachtoffer, dat even in levensgevaar was, verloor zijn smaak en reuk en is half doof aan een oor.

Het incident deed zich voor op 16 februari vorig jaar in feestzaal Blommenhof, op het Guido Gezelleplein in Staden. Voor een feestje daar waren tientallen mensen uitgenodigd, onder wie Edward V. en zijn vriend Thomas V. Twee andere jongeren G.D.S en T.V. - de openbare aanklager noemt hen hangjongeren - drongen zonder daarvoor toelating te hebben de privéfuif binnen. Wanneer later de twee indringers de zaal verlaten, loopt het totaal uit de hand. T.V. kreeg een glas over zich en ging daarop blijkbaar door het lint. Er ontstond een handgemeen waarbij G.D.S. zijn vriend ter hulp kwam. De jongeman deelde een klap uit aan Edward V. en die viel op zijn achterhoofd, met heel zware gevolgen. De ongelukkige werd naar het ziekenhuis gebracht en zweefde een tijdje tussen leven en dood. De dokters verwijderden bij een operatie een stuk van zijn schedel om de druk in zijn hoofd weg te nemen. Momenteel leeft de jongeman verder met de gevolgen van het incident. “Mijn cliënt heeft geen smaak en geen geur meer en is voor 60 procent doof aan een oor”, aldus zijn advocaat. “Ook op karakterieel vlak zijn er gevolgen, zo is hij angstig en chagrijnig geworden. Dit alles heeft een hele grote impact op hem en zijn familie.” “Die mensen beseffen niet wat ze me hebben aangedaan”, zegt Edward V.

“Dat beseffen we wel”, klonk het aan de zijde van de beklaagden. “Het stoort mij als mijn cliënt wordt afgeschilderd als een hangjongere, want het is niet zo iemand”, aldus meester Nadia Lorenzetti, die het opneemt voor G.D.S. “Het klopt dat mijn cliënt die avond aan het fuiven was en had gedronken, maar voor hetzelfde geld waren de rollen omgekeerd. Hij is tussenbeide gekomen nadat zijn vriend doelbewust een glas over zijn hoofd kreeg gegoten. Hij kreeg daarbij een slag in het gezicht en hij heeft teruggeslagen. Hoewel het een vuistslag was met felle gevolgen, was zijn reactie in proportie. Het was een daad van zelfverdediging. Wat er daarna gebeurde hebben we niet gewild. De gevolgen zijn heel ernstig, maar dat neemt niet weg dat het actie-reactie was.” De beklaagde vraagt de vrijspraak.

Ook medebeklaagde T.V. vraagt de vrijspraak voor de slag aan Edward V. “Mijn cliënt staat hier als mededader terecht, maar hij heeft niet geslagen op het slachtoffer, hij kan daarvoor dan ook niet worden veroordeeld”, pleitte meester Klaas Van Dorpe.

De openbare aanklager ziet het anders en vordert voor de twee beklaagden elk een celstraf van twee jaar en een effectieve geldboete. “Wat die mensen deden vraagt een ernstig signaal.” In de zaak zal er (wellicht) op 26 maart een vonnis vallen.