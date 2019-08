Jonge petanqueliefhebbers organiseren eerste ‘No Balls, No Petanque’-tornooi Sam Vanacker

20 augustus 2019

16u58 0 Staden Petanque alleen weggelegd voor oudere mensen? Niets van. Volgens Jeffrey Hoorelbeke, Jasper Geirnaert, Jeroen Desseyn en Tom Geirnaert kan iedereen genieten van een potje petanque. De vier vrienden organiseren op 1 september de allereerste editie van het ‘No Balls, No Petanque’-kampioenschap in het Eugeen Dermautpark in Staden.

Zoals de naam al doet vermoeden houden de vier dertigers het met hun petanquetornooi bewust luchtig. Niet voor niets kreeg het tornooi als ondertitel ‘het eerste Stadense kampioenschap voor elite gooiers zonder contract’. “We hebben weliswaar een reglement opgemaakt om discussie te vermijden, maar eigenlijk draait het ons vooral om het spelplezier”, legt Jasper Geirnaert (30) uit.

De vier spelen al langer regelmatig een wedstrijdje in het Dermautpark. “We wonen allemaal in het centrum van Staden en twee jaar geleden hebben we voor het eerst afgesproken in het park om petanque te spelen. Stilaan groeide zo het idee voor een tornooi. Iedereen is welkom, ongeacht kunde, leeftijd, geslacht of woonplaats. Het zal uiteraard wat afhangen van het weer, maar we hopen toch vijftien ploegen samen te krijgen. Voor wie het liever bij kijken houdt zorgen we voor een zomerse bar ter plaatse.”

Het eerste ‘No Balls, No Petanque’-kampioenschap vindt plaats op zondag 1 september tussen 13 uur en 18 uur. Ploegen kunnen met maximum drie personen inschrijven. Dat kan via 0473/21.30.27 of via noballsnopetanque@gmail.com. De inschrijvingsprijs bedraagt 8 euro. De prijs voor de winnaars houdt de organisatie liever nog even geheim, maar voor elke deelnemer is alvast een kleine attentie voorzien.