Jelle Wallays en vriendin openen vrijdag officieel de deuren van hun B&B Sam Vanacker

18 september 2019

13u02 0 Staden Profrenner Jelle Wallays en zijn vriendin Vé David openen op vrijdag 20 september officieel de deuren van B&B KOOON in de Klerkenstraat 19 in Staden. Iedereen is welkom om er een kijkje te komen nemen en van een kopje koffie te genieten.

De eerste gasten van KOOON - een samentrekking van ‘koffie’ en ‘ontwerp’ - werden al begin juni verwelkomd in de eerste gastenkamer, maar het was even wachten op de afwerking van de tweede en derde kamer. “Eigenlijk had alles voor het bouwverlof al klaar moeten zijn, maar de werken hebben wat vertraging opgelopen”, zegt Vé. “Al maakte dat op zich weinig uit, want toen we wisten dat Jelle zou meedoen aan de Vuelta, hebben we besloten de officiële opening pas na die wedstrijd te houden, op vrijdag 20 september.”

Onze koffieblend smaakt zoet en fruitig, maar heeft tegelijk ook een pittig karakter. Een beetje zoals Jelle zelf Vé David

Vanaf 15 uur is iedereen welkom in de B&B. Gastvrouw Vé zal er rondleidingen geven, terwijl koffiefanaat Jelle van de gelegenheid gebruik maakt om zijn eigen koffieblend te lanceren. “Het is een mix van twee soorten koffiebonen”, legt Vé uit. “De blend smaakt zoet en fruitig, maar heeft tegelijk ook een pittig karakter. Een beetje zoals Jelle zelf. Er komen vrijdag twee barista’s langs die de koffie zullen schenken volgens de regels van de kunst.”

Volgens Vé heeft de B&B ondertussen al verschillende gasten over de vloer gekregen. “Onlangs hadden we drie jonge Britten die de omgeving wilden verkennen met de fiets. Maar we hebben ook al Nederlanders, Brusselaars en Limburgers op bezoek gehad. Voor sommigen is het belevenis op zich om Jelle te ontmoeten, maar er zijn evengoed gasten die wat minder ‘wielerminded’ zijn en die kijken vreemd op als ze de fiets van Jelle in de hal zien hangen.”