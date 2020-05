Intieme herdenkingsplechtigheid voor gesneuvelde soldaten van de Stadenberg Sam Vanacker

26 mei 2020

15u36 1 Staden Op maandag 25 mei was het Memorial Day, traditioneel de dag waarop de Amerikaanse militairen die sneuvelden tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdacht worden. Ondanks de coronamaatregelen vond ook in Staden een kleine plechtigheid plaats.

Het schepencollege verzamelde maandagavond aan het oorlogsmonument op de flanken van de Stadenberg. In de Ieperstraat prijkt aan de parking van vakantiehoeve Open Huis een oorlogsmonument ter nagedachtenis van de 103 jonge Amerikanen die er in het najaar van 1918 stierven bij de slag van de Stadenberg. Het gemeentebestuur hield er een ingetogen plechtigheid en plaatste een bloemenkrans bij het monument. Een publieke plechtigheid was door de coronamaatregelen niet mogelijk.