In het spoor van de renners die 100 jaar terug de verwoeste gewesten trotseerden: Peter start maandag in wielertocht Omloop van de Slagvelden Sam Vanacker

14 augustus 2019

18u18 5 Staden Acht ritten dwars door België, Frankrijk en Luxemburg, samen goed zijn voor 2.098 kilometer en 17.000 hoogtemeters. Een eeuw na datum komen op maandag 19 augustus 87 renners aan de start van de Omloop van de Slagvelden. Peter Demonie (47) is één van hen. De Westrozebekenaar is een fervent ‘randonneur’ of langeafstandsfietser. “In 1919 waren er na de vijfde etappe maar 29 renners meer over. Laat ons hopen dat wij beter doen”

Toen de Franse krant Le Petit Journal in 1919 als eerbetoon aan de vele soldaten die hun leven gaven voor de vrede een wielerwedstrijd langs de slagvelden van het westelijke front organiseerde, fronsten velen de wenkbrauwen. Wie durfde het nu aan om quasi 2.000 kilometer te koersen door de verwoeste gewesten waar de heropbouw nog moest beginnen en de wegen getekend waren door de oorlog, bomkraters inclusief? 87 renners kwamen aan de start. Onderweg werden ze geteisterd door regen, hagel en zelfs sneeuw. Velen vielen af door pech en uiteindelijk bereikten amper 21 renners de finish.

Door de jaren heen raakte de heroïsche koers in de vergetelheid, tot Diksmuideling Frank Becuwe er in 2013 een boek overschreef. Dat inspireerde Luc Dossche uit het Oost-Vlaamse Oosteeklo om dit unieke stukje wielergeschiedenis nieuw leven in te blazen. Op maandag 19 augustus is het zover. Dan komen er opnieuw exact 87 sportievelingen aan de start van de Omloop van de Slagvelden. In totaal fietsen er 13 West-Vlamingen mee onder wie ook Peter Demonie. Hij werkt in de schrijnwerkerij van zijn broer in Westrozebeke en is al ruim dertig jaar een fervent fietser.

“Jaarlijks zit ik toch vlot aan 16.000 kilometer”, vertelt hij. “In 2014 heb ik meegereden met Parijs-Brest-Parijs (een loodzware vierjaarlijkse fietstocht van 1.200 kilometer - red.) en eigenlijk was ik van plan om me dit jaar opnieuw in te schrijven. Tot ik van collega’s hoorde dat de Omloop van de Slagvelden opnieuw gereden zou worden. Samen met twee collega-randonneurs uit Oostende en Evergem beslisten we om de uitdaging aan te gaan, want wie weet krijgen we maar een keer de kans om deze Omloop te rijden."

Peter beseft dat de Omloop geen lachertje wordt. “We starten vol ambitie en hopen de finish te halen, maar het traject is niet te onderschatten. Ik ben bezig aan dat boek van Frank Becuwe. In 1919 waren er na de vijfde etappe maar 29 renners meer over. Laat ons hopen dat wij beter doen. Slaapgelegenheid onderweg hebben we ondertussen al geboekt en de bevoorrading gaan we ‘en cours de route’ regelen. Een volgwagen hebben we niet, al kunnen we wel tijdens elke etappe een sporttas meegeven met de organisatie. Voor de rest wordt het een kwestie van ons plan trekken. Honderd jaar geleden was dat ongetwijfeld niet anders.”

Peter is overigens niet de enige dappere uit onze regio die straks aan de start van de Omloop der Slagvelden staat. Ook Izegemnaar Vincent Holvoet, Stadenaar Niels Desnouck en Tieltenaar Thijs Goemaere zijn ingeschreven.