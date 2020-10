Ierse singer-songwriter op bezoek bij Art Studio Brikat Sam Vanacker

12 oktober 2020

11u19 0 Staden De vzw Art-illustria haalt in het kader van de kunstkamer-concertreeks op 6 november de Ierse muzikant Dabhog Rynne naar de Houthulststraat in Staden.

Dabhog Rynne is de neef van Luka Bloom en Christy Moore. Hij woont in Lyon, maar hij is een rasechte Ierse folkmuzikant. Hij is entertainer, gitarist, zanger en verteller en bespeelt ook de bodhran (een Ierse lijsttrommel) op het podium. Het kunstkamerconcert vindt plaats op vrijdag 6 november in Art Studio Brikat in de Houthulststraat 132A. De deuren openen om 19 uur, het concert start om 20 uur. De toegang is gratis, maar vooraf reserveren is verplicht via info@illustria.be of via 051/70.09.82.