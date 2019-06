Ieperstraat en Kleine Veldstraat heringehuldigd na rioleringswerken SVR

15 juni 2019

20u02 0 Staden Onder begeleiding van de harmonie werden de Ieperstraat en de Kleine Veldstraat in Staden zaterdagnamiddag symbolisch heropend door het gemeentebestuur. De werken begonnen begin 2018 en duurden tot rond Pasen van dit jaar.

In beide straten werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat aansluit op de collectorwerken die in 2015 en 2016 al werden uitgevoerd in het centrum van Staden. Vuil water wordt voortaan gescheiden afgevoerd naar het zuiveringsstation in de Bruggestraat. Van de rioleringswerken werd meteen ook gebruik gemaakt om de Ieperstraat opnieuw in te richten. “Behalve voor nieuwe parkeerzones en nieuwe voetpaden hebben we met een okergele kleur ook voor een betere accentuering van de oversteekplaatsen en de fietssuggestiestroken gezorgd”, aldus schepen van Openbare Werken Geert Moerkerke (Open Vld). “Ook de bushalte werd heraangelegd met een verhoogde opstapplaats en ten slotte hebben de nutsmaatschappijen de verlichting en de elektriciteit vernieuwd in de straat.” Daarop dankte de schepen de bewoners nog eens uitdrukkelijk voor hun geduld.