Helft minder deelnemers voor Obstacle Run door nieuwe datum CDR

01 september 2019

07u40 2

De derde editie van de Obstacle Run van wijkcomité Den Appel vond afgelopen zaterdag voor het eerst plaats op Westhinder en losgekoppeld van de wijkfeesten. Vooral dat laatste bleek niet de goeie keuze. “We lokten opmerkelijk minder deelnemers”, vertelt Vanessa Vanthourenhout. “Vorig jaar tekenden 200 sportievelingen present. Dit jaar amper 100. We zijn wel wat teleurgesteld hierdoor, maar zijn vooral blij dat alle deelnemers heel enthousiast waren over het parcours en de obstakels en dat we hen een leuke namiddag bezorgden.” Wat de toekomst brengt is nog even afwachten. “We gaan evalueren. Het is duidelijk dat de datum die we kozen niet echt de goeie was. De voetbalcompetitie is alweer gestart, er wordt heel veel georganiseerd dit weekend en het is het allerlaatste weekend van de schoolvakantie. Maar zeker is wel dat Westhinder voor ons een praktische locatie is.”