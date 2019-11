Hans Mommerency vervangt Gerda Vertriest in gemeenteraad Sam Vanacker

21 november 2019

09u38 2 Staden Gerda Vertriest, vorig jaar nog lijsttrekker bij CD&V Staden, neemt afscheid van de gemeenteraad. Haar plaats wordt ingenomen door oudgediende Hans Mommerency. Hij legt op de gemeenteraad van 28 november de eed af.

Vertriest heeft twaalf jaar in de Stadense gemeenteraad gezeteld en stond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nog bovenaan de CD&V-lijst. Zoals bekend won Open Vld echter de verkiezingen en de partij van Vertriest werd opnieuw naar de oppositiebanken verwezen. Vertriest had een zitje in de gemeenteraad, maar voormalig fractieleider Hans Mommerency raakte niet meer verkozen. Nu maakt hij dus toch nog een comeback.

Mommerency was in de voorbije legislatuur behalve fractieleider ook provincieraadslid en tussen 2006 en 2012 was hij OCMW-voorzitter in Staden. Vertriest verlaat het politieke toneel om persoonlijke redenen.