Guur pinksterweekend speelt Schone Schaapjes parten Sam Vanacker

10 juni 2019

18u28 2 Staden De driedaagse familiebeurs Schone Schaapjes in Staden heeft er door het slechtere weer een mindere editie op zitten. Zaterdag gooide de felle wind roet in het eten en moest het kinderdorp gesloten blijven. Ook de regen op maandag deed de beurs geen goed.

“Ik schat dat we door het weer zowat een vierde minder volk hebben gehad dan vorig jaar”, zegt Koen Maertens van Open Huis. “Gelukkig was zondag wel een absolute topdag, wat veel goed maakte. Maar je hebt het weer nu eenmaal niet in de hand. We laten in elk geval het hoofd niet hangen. We kijken al vol goesting vooruit naar de editie van 2020. Dat wordt de vijftiende keer. Reden genoeg om eens speciaal uit te pakken en werkelijk alles uit de kast te halen.”