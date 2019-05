Groothartig gebaar kost Francesco Vanderjeugd (Open Vld) zitje in Vlaams parlement: “Pijnlijk, maar geen spijt van mijn beslissing” BHT SVR CDR

27 mei 2019

17u34 0 Staden Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is zijn zitje in het Vlaams parlement kwijt. Hij wijst daarbij niet alleen met de vinger naar de enorme winst van het Vlaams Belang, maar ook naar de beslissing van Open Vld om het Loppems wit konijn Kathleen Verhelst de tweede plaats op de West-Vlaamse Kamerlijst te geven. Daardoor offerde Vanderjeugd zijn derde plaats op de Vlaamse lijst op om de Brugse Mercedes van Volcem aan boord te houden, maar dat breekt hem nu zuur op.

Vanderjeugd spreekt over een rollercoaster aan emoties als hij terugblikt op kieszondag. Hij vocht voor zijn zetel in het Vlaams parlement vanop de vierde plaats op de lijst nadat hij zijn derde stek had afgestaan aan de Brugse Mercedes van Volcem. Zij dreigde namelijk de partij de rug toe te keren omdat ze maar de lijstduwersplaats had toebedeeld gekregen. Naarmate de resultaten zondag binnensijpelden, was Vanderjeugd het ene moment wel, het andere moment dan weer niet meer zeker van zijn zetel in het Vlaams parlement. Uiteindelijk eindigde de dag in mineur. Hoewel Vanderjeugd 18.460 voorkeurstemmen kreeg en Van Volcem maar 13.074 werd zij verkozen omdat ze op een hogere plaats stond. ”Pijnlijk”, reageert Vanderjeugd. “Maar het is wel geruststellend dat mijn stemmenaantal gestegen is in Staden, mijn kanton donkerblauw kleurt en dat ik de tweede hoogste Vlaamse score voor Open Vld in West-Vlaanderen heb. Dankzij mijn fietstocht door de provincie wist ik dat migratie het thema zou worden en dat die vierde zetel moeilijk zou worden. Ik heb goed gescoord, maar werd genekt door het systeem. Ze zeggen wel dat de kiezer beslist, maar in dit geval heeft de kiezer niet beslist, de particratie beslist. Als ik 20.000 stemmen had gehaald, was ik wel verkozen. Anderzijds hadden we die vierde zetel zeker gehaald als Vlaams Belang niet zo sterk had gescoord. Maar met ‘als’ en ‘dan’ kom je nergens.”

Lijstvorming

Vanderjeugd liet zondag al weten dat hij geen spijt heeft van zijn beslissing om zijn derde plaats af te staan aan Van Volcem, die op haar beurt tevreden is dat ze weer naar het Vlaams parlement mag. “Maar we wilden ook Francesco mee krijgen met een vierde zetel”, laat ze weten. “Dat is niet gelukt, mede door de enorme score van Vlaams Belang. Uiteindelijk is het verlies voor onze partij beperkt gebleven, maar een vierde zetel was wel de ambitie.”

Toch houdt Vanderjeugd enigszins een wrang gevoel over aan de lijstvorming. “Ik begrijp dat de partijtop wil vernieuwen, maar als ze niet dat wit konijn (Kathleen Verhelst, die 11.533 stemmen kreeg en straks in de Kamer zetelt, nvdr) maar Mercedes de tweede plaats had gegeven op de Kamerlijst had het resultaat er helemaal anders uitgezien.”

Opgeheven hoofd

De toekomst van Francesco ligt voorlopig in Staden. “De gemeente is altijd mijn focus geweest en het parlement was eerder bijkomstig. Het was dan ook duizend keer erger geweest om de burgemeesterssjerp te verliezen in plaats van mijn zitje in het Vlaams parlement. Uiteindelijk gebeurt alles voor een reden. Misschien is het wel het moment om iets meer aan mijn privéleven te denken. Sinds mijn 24ste zit ik in een rollercoaster en nu krijg ik wat zuurstof, wat ademruimte. Ik ben alvast zeker dat ik het halfrond met opgeheven hoofd mag verlaten.”

Van Volcem is blij dat Brugge een zetel in het parlement behoudt, want zowel Ann Soete als Sandrine De Crom raakten niet verkozen. “Die zetel is belangrijk voor onze stad, die ik met vuur zal verdedigen in Brussel. Ik ben ook blij dat ik erg goed scoor in het kanton Brugge. Het doet deugd dat de mensen mij zo hebben gesteund.”

Ervaring vs. vernieuwing

Maar hoe reageert de West-Vlaamse partijtop dat het Francesco verliest in het Vlaams parlement? Bart Tommelein, die de Vlaamse lijst voor Open Vld in West-Vlaanderen trok, toonde zich de voorbije weken en maanden meermaals een van Vanderjeugds grootste fans. “Ik ben er het hart van in dat mijn poulain er niet meer bij is”, reageert Tommelein. “Maar bij het vormen van een lijst is het altijd zoeken naar een evenwicht tussen ervaring en vernieuwing. We krijgen altijd de kritiek dat we te veel intern kijken. Als we dan een succesvolle ondernemer zoals Kathleen Verhelst weten te overtuigen, betekent dit dat niet iedereen die zetelt zijn plek zal kunnen behouden. Francesco is zelf rechtgestaan om zijn plaats aan te bieden aan Mercedes. Er is over gestemd en ik heb zelf tegen gestemd. Ik was boos op Francesco omdat ik wist dat zijn beslissing verregaande gevolgen kon hebben. Bovendien is het zo oneerlijk dat als iemand eventueel vertrekt, Francesco niet eens de kans krijgt om die op te volgen, want dan is het aan de eerste opvolger. Ik houd dan ook graag een pleidooi om komaf te maken met dit oneerlijke systeem. Wie scoort, moet zetelen. Ik had het echt liever anders gezien voor Francesco, maar hij is pas 31. Ik ben ervan overtuigd dat hij zeker nog een toekomst heeft bij ons.”

