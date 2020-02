Gokverslaafde die spaarkas van caféklanten plundert, krijgt 7 maanden met uitstel Christophe Maertens

17 februari 2020

17u09 0 Staden Een 66-jarige man uit Ieper heeft meer dan tienduizend euro vergokt die hij had gestolen uit de spaarkas van café Pavarotti in Staden. De rechter veroordeelde de zestiger tot een celstraf van zeven maanden met uitstel. In totaal stelden 33 slachtoffers zich burgerlijke partij.

In tien maanden heeft P.V. (66) uit Ieper meer dan tienduizend euro door gokautomaten gejaagd. Dat geld was echter niet van hem, maar van 52 klanten van café Pavarotti op de markt van Staden. Zij bouwden samen een spaarpotje op. Drie mensen, waaronder cafébazin Lindsy Deleu, ontfermden zich aanvankelijk over het geld. Op een bepaald moment stopte een van de drie ermee en een tweede werd ziek. P.V. werd daarop gevraagd het geld te helpen tellen en het naar de bank te brengen. In plaats van het op de rekening van het café te storten, stortte hij het spaargeld op zijn eigen rekening. Toen bleek dat de meer dan tienduizend euro verdwenen was, tipte familie van P.V. de politie over waar het geld naartoe kon zijn gegaan. “Hij heeft alles verbrast”, zei de openbare aanklager op de rechtbank van Ieper. “Hij moet het geld terugbetalen en iets doen aan zijn gokverslaving en drankgebruik.”

Roddels

Van de 52 slachtoffers stelden er zich 33 burgerlijke partij, waaronder de cafébazin. “Ik ken die man al lang en stelde vertrouwen in hem. Het was schrikken toen bleek wat hij had gedaan. Ik betwijfel ook dat we ons geld zullen terugzien”, zucht Lindsy Deleu, die een morele schadevergoeding vraagt. “Er werd veel geroddeld over de zaak en sommige mensen waren ervan overtuigd dat de uitbaatster er ook iets mee te maken had”, reageerde haar raadsman. “Een aantal klanten kwam niet meer terug en ze kreeg heel wat verwijten en verdachtmakingen naar haar hoofd geslingerd.”

Spijt

P.V. betuigde zijn spijt in de rechtbank. “Het was nooit de bedoeling dat mijn cliënt het geld naar de bank zou dragen”, beweerde de raadsman van V. “Hij moest het geld thuis bewaren, maar hij gebruikte het om te gokken. Winnen deed hij niet en met nieuw geld probeerde hij de verliezen te compenseren, maar dat lukte niet. Hij beseft maar al te goed dat hij in de fout is gegaan.”

“Het spijt me, maar ik kan het niet meer terugdraaien. Staden is mijn geboortedorp en ik verhuisde nu naar Ieper. Het zal nooit meer hetzelfde zijn”, zei P.V. op het einde van de pleidooien. De beklaagde voegde er nog aan toe dat hij onder psychologisch begeleiding staat en niet meer drinkt.