Gilles (23) wordt nieuw gezicht van café Bukowski: “Ik wil iets moois opbouwen in Staden” Sam Vanacker

14 januari 2020

17u34 128 Staden Gilles Buyse (23) wordt vanaf 1 februari het nieuwe gezicht van café Bukowski op de markt van Staden. De Koekelarenaar wil er een café van maken voor een breed publiek en hij kiest straks bewust terug voor de oude naam ‘Bukowski’, terwijl de vorige cafébaas er kortweg ‘Den Buk’ van had gemaakt.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Gilles al heel wat ervaring in de horeca, terwijl zijn roots zelfs in Staden liggen. “Mijn ouders hebben vroeger nog frituur ’t Paviljoentje uitgebaat, al ben ik op jonge leeftijd wel al in Koekelare gaan wonen. Sinds mijn zeventiende werk ik er in café Monroe. Ik hou ervan mensen goed te ontvangen en ik droomde al langer van een eigen zaak. Uit liefde voor het vak. Uiteindelijk ben ik via Facebook bij Den Buk terechtgekomen. Ik ga Koekelare missen, maar ik ben er zeker van dat ik in Staden iets moois kan opbouwen.”

Divers publiek

Gilles gaat boven het café wonen en staat op 1 februari voor het eerst achter de tapkraan. “Ik mik op een breder publiek dan vroeger, dus voortaan open ik elke dag vanaf 10 uur. Op donderdag wordt dat zelfs om 8 uur door de markt. Verder ga ik het interieur in een frisser kleurtje steken, al blijf ik vanzelfsprekend ook op de jeugd mikken, vooral ’s avonds. In de weekends zal hier bijvoorbeeld vaak een dj plaatjes draaien. Bukowski moet een allround café worden, met een divers publiek.”

Tot slot geeft Gilles nog mee dat de naam van de zaak weer veranderd wordt naar Bukowski. “In de volksmond maakt het weinig uit of het café nu Den Buk of Bukowski heet. Oudere generaties gaan het misschien over Bukowski hebben, terwijl jongeren sneller Den Buk zullen zeggen, maar volgens mij is de basis nooit veranderd. Die basis is altijd de naam Bukowski geweest. En daar wil ik op verder bouwen. Het nieuwe logo ligt trouwens al klaar.”

Gilles opent op 1 februari, maar het officiële openingsweekend is op zaterdag 8 februari. Dan kunnen bezoekers rekenen op een hapje en een drankje. Op dinsdag en woensdag is het café gesloten.